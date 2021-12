Ragazze violentate sul treno e in stazione: presi due uomini, fermati durante una festa

Presi. Sono stati arrestati, in esecuzione di un fermo per indiziato delitto per violenza sessuale e rapina emesso dalla Procura di Varese, i due uomini sospettati di aver violentato due ragazze di 22 anni venerdì sera a bordo di un treno Trenord della linea Milano Varese e nella stazione di Venegono.

Si tratta di un italiano 20enne e un marocchino 30enne, entrambi con precedenti, ed entrambi ora in cella. Stando a quanto finora ricostruito, quella sera - agendo in coppia - avevano stuprato una 22enne che tornava a casa da Milano approfittando del convoglio vuoto. Scoperti e in fuga, erano scesi nella stazione di Venegono, dove avevano aggredito sessualmente l'altra 22enne, molestandola e palpeggiandola prima di scappare per la sua reazione.

La loro corsa è stata però ripresa dalle telecamere del piccolo scalo ferroviario, le cui immagini hanno permesso a investigatori e inquirenti - anche grazie al decisivo aiuto delle vittime - di tracciare un perfetto identikit dei due ricercati.

La caccia all'uomo è finita nelle scorse ore, quasi per caso. I carabinieri sono infatti intervenuti in un palazzo di un comune del Varesotto dopo la segnalazione di un residente dello stabile disturbato dal caos che arrivava da un appartamento vicino al suo. Lì dentro i militari hanno trovato i due presunti stupratori. Entrambi stavano partecipando alla festa.