Ragazzino di 16anni violentato su un treno a Milano

Un ragazzino di 16 anni è stato violentato su un treno Trenord nella giornata di lunedì 22 maggio. Il presunto aggressore, un cittadino peruviano di 35 anni, è stato arrestato dagli agenti della Polfer.

Tutto è accaduto nella mattinata di lunedì, come reso noto dalla questura con un comunicato. Il giovane si trovava su un treno di Trenord quando è stato avvicinato da un uomo che lo ha molestato. Il ragazzo, arrivato a bordo del treno nella stazione di Milano Bovisa, è sceso dal treno e ha raggiunto l'ufficio di polizia di piazza Emilio Alfieri, dove ha raccontato quello che gli era successo agli agenti della Polfer; sono stati loro a raggiungere e bloccare il 35enne. Successivamente l'uomo è stato accompagnato nel carcere di San Vittore.

Quella di lunedì è solo l'ultima (in ordine cronologico) di una serie di violenze sessuali sui treni di Trenord. Lo scorso mese di aprile una ragazza di 21 anni era stata violentata da un uomo che si era offerto di aiutarla a trovare il treno per Bergamo. Dopo poco, però, l'uomo, secondo il racconto della giovane, avrebbe iniziato gli abusi, approfittando dello scompartimento vuoto. La vittima era riuscita a divincolarsi mentre l'aggressore si stava slacciando i pantaloni e aveva chiesto aiuto. Arrivata in testa al treno, il controllore l'aveva soccorsa ed era stata avvertita la polfer a Treviglio (Bergamo). In quel caso l'aggressore era riuscito a divincolarsi prima dell'intervento delle forze dell'ordine, ma è stato arrestato 15 giorni dopo.