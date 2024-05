Paura in centro a Milano: uomo molesta una donna e punta una lama alla gola del fidanzato

Prima le urla contro i passanti. Poi le molestie a una donna e l'aggressione al suo fidanzato. Sventata solo dall'intervento provvidenziale di due poliziotti. Pomeriggio di paura quello di sabato in centro a Milano, dove un ragazzo di 19 anni, cittadino somalo, è stato arrestato con le accuse di tentata rapina e tentata violenza sessuale oltre a essere stato indagato a piede libero per danneggiamento aggravato.

A bloccarlo, pochi minuti prima delle 18, sono stati gli agenti del commissariato Villa San Giovanni, che stavano effettuando dei servizi antidroga in zona. Mentre passavano tra corso Buenos Aires e piazza Oberdan la loro attenzione è subito caduta su un giovane che avvicinava chiunque passava di lì urlando "dovete pagare tutti italiani di mer**". Nel suo mirino è poi finita una coppia di ragazzi che stava fumando una sigaretta all'uscita della metro di Porta Venezia e che, spaventata dall'arrivo del 19enne, ha attraversato la strada per cercare di allontanarsi.

Il tentativo, però, è servito a poco perché il ragazzo si è immediatamente avvicinato alla donna iniziando a toccarsi le parti intime e gridando frasi volgari tentando di avvicinarsi a lei. In sua difesa è intervenuto il fidanzato che ha spinto via l'aggressore, che per tutta risposta ha estratto un punteruolo da un marsupio, ha tagliato i sellini di due bici che erano sul marciapiedi e ha poi puntato la lama alla gola dell'uomo al grido di "datemi i soldi o ti ammazzo".

Proprio in quell'istante sono intervenuti gli agenti, che lo hanno disarmato e immobilizzato a terra. Le due vittime hanno poi presentato querela in commissariato: per il 19enne, come disposto dal pm di turno Giovanni Polizzi, si sono aperte le porte di San Vittore.