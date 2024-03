Hanno meno di 35 anni 4 uomini a processo per violenza su 10

Quattro uomini su dieci, processati per violenza a Milano, hanno meno di 35 anni. Lo ha detto Fabio Roia, presidente del Tribunale di Milano, parlando a un convegno all'Università di Milano-Bicocca sulla violenza di genere. Gli autori delle violenze tra i 18 e i 35 anni sono, per l'esattezza, il 42% del totale. "Significa che quel modello, che possiamo chiamare patriarcale, che era quello delle nostre generazioni, cioè una cultura in cui l'uomo era a capo della famiglia e poteva decidere unilateralmente le sue sorti, persiste", ha commentato Roia.

Secondo il presidente del Tribunale, inoltre, il 92% delle persone processate per violenza sessuale, atti persecutori e maltrattamenti in famiglia è maschio. Per Roia, manca "un patto tra scuola e famiglie perché fin da piccoli si rispetti la diversità di genere e delle donne". In particolare, il modello patriarcale verrebbe trasmesso, sul piano educativo, dalle famiglie, e l'educazione al rispetto delle diversità non avrebbe ancora un effetto in ambito scolastico.

Poche denunce dalle donne straniere

Le soluzioni? "Andrebbe introdotta questa educazione fin dalla scuola materna, come dicono diversi pedagogisti, forse dobbiamo partire da lì e credo che i frutti li raccoglieranno forse i miei nipoti", ha detto Roia: "Ma noi dobbiamo fare qualcosa già da oggi: essere sentinelle per il cambiamento e la vigilanza. I dati di Milano parlano di un'emersione delle denunce, per cui significa che c'è un sistema di supporto delle donne". Con l'eccezione delle donne straniere, che "denunciano davvero poco. Credo che lo facciano perché subiscono una doppia violenza, una non conoscenza della lingua italiana e perché forse tutti noi verso queste donne, in modo anche involontario, tendiamo a essere un po' discriminatori".

Sportello antiviolenza in Bicocca

Intanto, all'Università di Milano-Bicocca è nato uno sportello antiviolenza. Lo ha riferito Giovanna Iannantuoni, rettrice dell'ateneo e presidente della Conferenza dei rettori italiani. Lo sportello sarà attivo dalla primavera del 2024. "Mi sembrava opportuno lanciare questo tipo di servizio. Nei casi in cui una persona abbia subito violenza, potrà rivolgersi allo sportello, dove troverà persone competenti. Non si dovrà trattare per forza di violenze avvenute in ateneo. L'obiettivo è avere un luogo sicuro in cui raccontare che cosa è successo".

Il premio di laurea dedicato a Sofia Castelli

In Bicocca c'è anche la figura della 'consigliera di fiducia': un avvocato, che fa servizio allo sportello in cui ascolta episodi di discriminazioni, mobbing e così via, e cerca di comporre la situazione. "Spingerò perché questa figura ci sia in tutti gli atenei", ha promesso Iannantuoni. E un premio di laurea sulla violenza di genere sarà dedicato a Sofia Castelli, uccisa dal suo ex fidanzato a coltellate a Cologno Monzese: la giovane era una studentessa di sociologia in Bicocca.