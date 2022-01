Ragazze molestate a capodanno, Granelli sotto attacco in consiglio comunale

Sotto accusa per la gestione dell'ordine pubblico a Milano la notte di capodanno (almeno nove ragazze aggredite, palpeggiate, molestate in zona Duomo da bande, o forse dalla stessa banda, di ragazzi descritti sempre come "nordafricani"), l'assessore alla sicurezza e polizia locale di Palazzo Marino Marco Granelli ha provato a difendersi durante la prima seduta di consiglio comunale dopo le feste, lunedì 10 gennaio (che si è svolta online).

"L'azione delle forze dell'ordine c'è stata e piazza del Duomo è stata in parte interdetta per effettuare filtri e interventi", ha detto l'assessore aggiungendo che "si era deciso di fare interventi specifici di gestione della piazza", dicendo poi di voler aspettare l'esito delle indagini sia per le "azioni repressive" sia per quelle di prevenzione.

Clima acceso, con Lega e Fratelli d'Italia sulle barricate: la prima ha presentato una mozione di censura per chiedere le dimissioni dell'assessore (durissima Silvia Sardone: "Lei ha cambiato le deleghe ma rimane l'assessore peggiore della storia del Comune di Milano. L'unica cosa che può fare è dimettersi"), mentre Fdi ha chiesto dettagliatamente i dati sugli interventi di vigili e pompieri durante la notte: "Milano è Gotham City", ha detto Chiara Valcepina riferendosi a una battuta del sindaco Giuseppe Sala di qualche settimana fa. Granelli ha dichiarato solidarietà alle donne vittime delle aggresssioni e molestie, precisando che "abbiamo necessità di conoscere quanto accaduto con la massima precisione e accuratezza" per "contrastare in maniera decisa" questi episodi.

"Sala metta un rapper come assessore"

"Visti i risultati forse il sindaco Sala ha ragione. Ci aspettiamo che a breve sostituisca l’assessore Granelli con Marracash, Fedez o J-Ax", la 'provocazione' di Gianluca Comazzi, consigliere di Forza Italia, dopo che il sindaco Giuseppe Sala aveva dichiarato di voler intervenire nelle periferie di Milano anche con la musica e in particolare il rap: "Cerco di stare vicino a chi fa questo tipo di musica - aveva detto Sala - perché ho capito che, se voglio parlare a chi vive nei quartieri e ha quell'età, avendo loro come alleati divento più credibile anch'io".