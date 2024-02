"Andiamo a fumare": ragazza stuprata fuori dall'Alcatraz, così è scattata la trappola

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Protesta del Collettivo Caravaggio nel parcheggio dello stupro. Video M. Melley

Il primo approccio sulla pista da ballo. Il cocktail offerto, fatto bere quasi con la forza. L'invito all'esterno per una sigaretta insieme. Poi la violenza, brutale, interrotta soltanto dall'arrivo dei testimoni. È il film dello stupro avvenuto nella notte tra venerdì e sabato nel parcheggio del supermercato accanto all'Alcatraz, locale milanese di via Valtellina. Vittima una studentessa americana di 20 anni, nata in Italia. Presunto responsabile Abdelrahman E. F., italiano di origini egiziane, 20 anni compiuti lo scorso gennaio, arrestato dalla polizia nel primo pomeriggio di sabato, a poche ore dallo stupro.

Martedì il Gip Massimo Baraldo non ha convalidato il suo arresto - per una questione tecnica di flagranza -, ma su richiesta della pm Barbara Benzi ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere riconoscendo "gravi indizi di colpevolezza" a suo carico. Proprio nel provvedimento vengono ricostruite le fasi della violenza che finisce con la giovane salvata da due buttafuori della discoteca allertati da un testimone, uno studente universitario.

La 20enne americana e il presunto aggressore si incontrano sulla pista da ballo quando l'orologio segna più o meno le due di notte. Ci sono delle prime avance del ragazzo che poi convince la vittima a seguirlo al bancone. Lì bevono un cocktail insieme - "il ragazzo le spingeva il bicchiere verso le labbra", la ricostruzione messa nero su bianco nell'ordinanza - e poi lui la invita ad andare fuori per fumare una sigaretta. È proprio in quegli istanti che scatta la trappola. L'arrestato, sempre stando alle indagini, la prende per un braccio e la porta sulla rampa che conduce al piano sopraelevato del parcheggio. Sulla strada incrociano due studenti, che capiscono che qualcosa non va anche se il 20enne dice che la sta soltanto accompagnando in bagno. Uno di loro resta lì, in disparte, mentre un altro - proprio il testimone - va ad avvisare la security dell'Alcatraz.

In un attimo scatta lo stupro. E il giovane rimasto nel parcheggio sente distintamente la 20enne dire di no e chiedere aiuto in italiano. Quando due buttafuori del locale arrivano, lui - che intanto ha spinto a terra la studentessa e l'ha spogliata - si rialza e cerca di scappare ma viene fermato. Alle 2.24 arriva la richiesta di aiuto alla polizia, che poi inizia a sentire i testimoni e a effettuare i rilievi fino al momento in cui il presunto stupratore viene dichiarato in arresto. Nell'udienza di convalida, il ragazzo ha cercato di difendersi parlando di rapporto consenziente ma la giudice per le indagini preliminari ha messo l'accento proprio quei "no" sentiti dai presenti e ha rimarcato che all'arrivo dei vigilantes la vittima cercava di allontanare l'aggressore da sé con le braccia. Dettagli che fanno sì che "il rapporto sessuale è senza dubbio di natura illecita in quanto avvenuto abusando delle condizioni di inferiorità psichica della ragazza",

"L'indagato ha approfittato della situazione di poca lucidità della persona offesa per convincerla a recarsi in un luogo appartato per abusare sessualmente della stessa", ha evidenziato la Gip. Che motivando le esigenze cautelari ha sottolineato come il 20enne si sia "mostrato persona incapace di controllare i propri impulsi sessuali nonostante il rifiuto della donna".