Ragazzina di 15 anni vittima di violenza sessuale all'Aprica, c'è un arresto

Ha un nome e una faccia l'individuo che, nella notte tra il 26 e il 27 luglio scorsi, avrebbe sessualmente abusato di una 15enne ad Aprica: è un ragazzo valtellinese di 17 anni, già noto per altri reati di differente natura. Dopo circa una settimana di indagini i carabinieri del comando provinciale di Sondrio, incaricati delle indagini dalla Procura dei Minori di Milano, hanno individuato il colpevole.

Poche ad oggi le informazioni disponibili, come riferisce SondrioToday. Quello che è noto è che la vittima, una ragazza milanese in vacanze in Valtellina, dopo aver subito la violenza nei pressi della centrale via Roma, sotto choc ha prontamente chiesto aiuto ai suoi familiari facendo di fatto partire le indagini.

I militari hanno ricercato il colpevole tra i ragazzi presenti alla serata alcolica con la 15enne, interrogando tutti i giovani e visionando i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona. In pochi giorni il cerchio si è stretto attorno al responsabile. Ora il giovanissimo si trova in custodia cautelare in carcere.