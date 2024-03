Violentò il compagno di cella al Beccaria: condannato a 8 anni

Condannato a 8 anni di reclusione il giovane che nel dicembre del 2022 era stato arrestato per tortura, violenza sessuale di gruppo e lesioni. Si tratta di un ivoriano, all’epoca dei fatti appena maggiorenne, che aveva abusato di un 17enne insieme ad altri due minori all’interno del carcere minorile Beccaria di Milano. A deciderlo il gup Cristian Mariani.

Si chiama Gnagne Lath,la ma tutti lo conoscono come Nesco. In passato era stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta sulla crew dei trapper Simba La Rue e Baby Gang. Nesco aveva appena compiuto 18 anni all’epoca dei fatti, per i suoi complici aveva proceduto il Tribunale per i minorenni.

Il processo è avvenuto con rito abbreviato. Il giudice ha riconosciuto tutte le imputazioni contestate dalla Procura, ma ha anche ammesso il percorso di giustizia riparativa approvato dal pm e richiesto dall’avvocato di Nesco, Niccolò Vecchioni.