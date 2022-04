Palpeggia due adolescenti sul filobus, arrestato un 50enne

Aveva preso di mira una ragazza di quindici anni e, da novembre del 2021 a gennaio del 2022, la molestava a bordo del filobus 90, che lei utilizza per recarsi a scuola. A gennaio la giovanissima ha denunciato le molestie e fornito una descrizione dell'uomo. A quel punto è partita l'indagine della polizia, durante la quale, grazie anche all'intermediazione della scuola, è emerso che un'altra studentessa, di sedici anni, aveva subito molestie a bordo del mezzo pubblico.

A partire dalla descrizione dell'uomo, i poliziotti hanno avviato servizi di osservazione nella zona indicata, fino ad individuare il possibile responsabile delle molestie, riconosciuto dalle due ragazze. A quel punto, il gip di Milano ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il molestatore, un egiziano di 50 anni senza fissa dimora e senza precedenti, irregolare in Italia. I poliziotti lo hanno individuato e arrestato mercoledì 6 aprile mentre scendeva da un filobus della 91. E' ora a San Vittore, dove attende l'interrogatorio di garanzia.