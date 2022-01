Due ragazzi fermati per le violenze sessuali di gruppo a capodanno: volevano scappare

Ci sono anche due ragazzi fermati per le violenze sessuali e le rapine avvenute a Milano nella notte di capodanno ai danni di almeno nove giovani donne. Si tratta di un diciottenne e un ventunenne, entrambi cittadini italiani di seconda generazione. La procura di Milano ha emesso i due provvedimenti di fermo. Uno dei due è milanese, l'altro fa parte del gruppo di torinesi arrivati in città per il capodanno. Entrambi si trovano ora in carcere nelle rispettive città.

I provvedimenti sono stati eseguiti per un "consistente e concreto pericolo di fuga e gravi indizi". I due, infatti, non erano stati rintracciati martedì mattina durante le diciotto perquisizioni effettuate dalla polizia e stavano preparandosi a scappare. Complessivamente sono una dozzina i giovani indagati: rispondono di violenza sessuale di gruppo, lesioni e rapina. Come ha spiegato il procuratore milanese facente funzione, Riccardo Targetti, rendendo noto il fermo dei due giovani, si sarebbero resi responsabili di "pesanti violenze sessuali quasi complete, accompagnate da rapine di cellulari e borsette".

Trovati i vestiti della notte di capodanno

In particolare, secondo quanto riferito dalla questura di Milano, nelle abitazioni dei due giovavni sono stati trovati capi d'abbigliamento corrispondenti a quelli indossati la sera del 31 dicembre, confermando l'identificazione emersa dalla visione dei filmati di sorveglianza e di quelli girati in modo amatoriale in piazza del Duomo. Uno dei due fermati sarebbe coinvolto nella violenza sessuale di gruppo ai danni di due giovanissime e nella rapina ai danni di una ragazza, l'altro nella violenza di gruppo ai danni di quattro ragazze e nella rapina di una di loro.