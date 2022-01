Nuove perquisizioni per la violenza sessuale di gruppo in Duomo a capodanno

Ci sono nuove perquisizioni per le violenze sessuali di gruppo perpetrate a Milano, in piazza Duomo, la sera del 31 dicembre e la notte del primo gennaio, a capodanno. Sono cinque i ragazzi perquisiti in queste ore dalla polizia. Vivono a Milano e Torino. Sono tre italiani di origine marocchina e due marocchini con regolare permesso di soggiorno, tra i 19 e i 24 anni. Lo riferisce la questura di Milano aggiungendo che tre dei cinque sono anche indagati.

Nelle loro abitazioni sono stati sequestrati vestiti corrispondenti a quelli indosssati la notte del primo gennaio, riscontrati dalle immagini di sorveglianza della piazza, e telefoni cellulari. Le indagini sono concentrate su cinque episodi di violenza di gruppo (in alcuni casi anche con lesioni e rapine) e undici ragazze vittime.

Restano in carcere i ragazzi fermati per le aggressioni in Duomo

Secondo le indagini, sarebbero stati circa cinquanta i giovanissimi partecipanti alle azioni da 'branco'. Intanto, restano in carcere i due ragazzi già fermati in precedenza, individuati all'interno di diciotto ragazzi identificati e perquisiti in un primo tempo: si tratta del 18enne milanese Abdelrahman Ibrahim e del 21enne torinese Abdallah Bouguedra.