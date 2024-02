Violentava le figlie da quando avevano 6 anni, arrestato grazie alle compagne di classe

Abusi e violenze sessuali di ogni tipo, di giorno e di notte, sulle due figlie minorenni, oggi adolescenti, fin da quando avevano 6 anni. E anni di indagini difficili per la reticenza delle bambine e anche della loro madre, nonché moglie dell'uomo, che avevano molta paura di lui e di una sua possibile reazione. Poi la svolta: le compagne di classe di una delle ragazzine hanno parlato, raccontando ai loro genitori quello che avevano saputo dalla giovane vittima.

Grazie a questo fatto, i carabinieri di Treviglio, coordinati dalla procura di Bergamo, che stavano lavorando sul caso fin da marzo del 2023, hanno potuto dare un'accelerata alle indagini e, di recente, hanno arrestato il padre orco, un uomo romeno di 45 anni. Analoghe indagini su di lui, risalenti al 2021, non avevano invece prodotto effetti, proprio perché gli investigatori si erano scontrati con l'allora invalicabile (e sempre comprensibile) reticenza delle due vittime.

Da quanto è stato ricostruito, l'uomo abusava delle due figlie fin da quando avevano 6 anni. Approfittava dei momenti in cui una delle due rimaneva a casa da sola, 'comprandone' poi il silenzio con del denaro. E non mancava di dire a loro di vederle come oggetto del suo desiderio sessuale, più che come sue figlie.

La svolta, come detto, quando alcune compagne di classe di una delle ragazze, cogliendo il suo grido d'aiuto, si sono confidate con i loro genitori. I carabinieri hanno potuto acquisire alcuni utili elementi e poi veri e propri indizi. Le due vittime sono state sentite in audizione protetta con una psicologa e, a quel punto, la madre ha sporto denuncia contro il marito per le violenze sessuali.