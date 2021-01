Violenza sessuale, altre due ragazze denunciano Genovese (si arriva a quota sei)

Altre due ragazze hanno presentato denuncia contro Alberto Genovese, il 43enne ex numero uno di Facile.it arrestato lo scorso 6 novembre con l'accusa di aver stuprato una ragazza di 18 anni dopo averla stordita con un mix di droghe durante una festa a Terrazza sentimento, il suo esclusivo attico vista Duomo.

In base a quanto trapelato, oltre all'episodio della 18enne e alle altre tre denunce già sporte, al momento ci sono ancora due ragazze che hanno presentato denuncia in Procura e sono già state ascoltate nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro.

In totale, quindi, sarebbero almeno sei i presunti episodi di violenza sessuale e cessione di droga che vedono coinvolto l'imprenditore e su cui inquirenti e investigatori stanno indagando, alla ricerca anche di riscontri ai racconti messi a verbale dalle ragazze che hanno presentato denuncia nei giorni scorsi.

Oltre a Genovese, a oggi risultano indagati anche la sua ex fidanzata e il suo braccio destro Daniele Leali, accusato di spaccio. In parallelo la Guardia di finanza e il pm Paolo Filippini stanno conducendo indagini patrimoniali e finanziarie partite anche per approfondimenti legati a un presunto giro di droga.