Caso La Russa jr: gli altri due dj del locale in centro e le foto sui telefoni dei testimoni

A caccia di prove. Continuano le indagini sulla presunta violenza sessuale che sarebbe stata commessa la notte tra il 18 e il 19 maggio scorsi a Milano da Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, Ignazio, su una 22enne ex compagna di scuola.

Nelle scorse ore sono stati sentiti gli altri due ragazzi che si sono alternati alla consolle durante la serata all'Apophis, il locale super esclusivo in centro città in cui Apache avrebbe incontrato la vittima. L'altro dj in consolle era invece Tommy Gilardoni, amico di La Russa e anche lui indagato per violenza sessuale. Gli altri due sono stati ascoltati come testimoni negli uffici della squadra Mobile dal pm Rosaria Stagnaro e dall'aggiunto Letizia Mannella, titolari dell'inchiesta. In Questura, in questi giorni, inquirenti e investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei giovani che erano nel locale in cui per l'ingresso è necessario avere la tessera o un invito.

Proprio dopo la festa, La Russa, Gilardoni e la vittima sarebbero tornati a casa del presidente del Senato, dove si sarebbero consumate le violenze. La 22enne, nella denuncia arrivata il 3 luglio sul tavolo dei pm, ha scritto di avere "ricordi della notte vaghi" perché "drogata". L'unico "dato certo", ha messo nero su bianco, "è che Leonardo mi ha dato un drink, mi ha portato a casa sua, senza che io fossi nelle condizioni tali da poter scegliere" e, quando lei si è svegliata, lui "ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali, lui e l'amico, sempre a mia insaputa".

Proprio per cercare di verificare lo stato in cui si trovavano la giovane e La Russa prima di lasciare il locale, si stanno convocando i giovani che, trovandosi nel club, potrebbero ricordare qualcosa di utile alle indagini. E qualcosa di utile potrebbe essere rintracciato nel cellulare in uso esclusivo a Leonardo, sequestrato venerdì della scorsa settimana ma senza la sim che è intestata allo studio di Ignazio La Russa ed è ritenuta coperta dalle garanzie costituzionali. Le analisi irripetibili sul telefono dovrebbero tenersi nei prossimi giorni.

Investigatori e inquirenti hanno anche acquisito alcune immagini e alcune chat dai cellulari di alcuni dei ragazzi convocati come testimoni. Da quanto si è appreso, durante le audizioni di questi giorni è stato chiesto ai giovani, che hanno collaborato, di mostrare pure il loro cellulare. In alcuni casi si è provveduto ad acquisire foto e chat ritenute utili alle indagini e che dovranno ora essere analizzate.