La Russa Jr e la violenza sessuale: sentito in questura anche il figlio di Marcuzzi e Inzaghi

Va avanti l'inchiesta su Leonardo Apache La Russa, accusato di violenza sessuale da una ragazza di 22 anni, che ha riferito agli inquirenti di essersi svegliata nuda e in stato confusionale nel letto del figlio del presidente del Senato lo scorso 18 maggio, dopo una serata trascorsa in una nota discoteca del centro di Milano.

Quella sera al locale era presente anche Tommaso Inzaghi, figlio della presentatrice Alessia Marcuzzi e dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, che ha studiato a Londra insieme a La Russa jr. Il 22enne è stato ascoltato dalla squadra mobile di Milano e dalla pm Rosaria Stagnaro, che segue l'inchiesta.

Tommaso Inzaghi è stato ascoltato come testimone e non è coinvolto nell'inchiesta. Oltre a lui sono stati sentiti anche altri tre partecipanti alla serata in discoteca, un amico di La Russa jr e due ragazze. A tutti loro è stata fatta copia di alcune chat e contenuti dei rispettivi cellulari - fa sapere sempre l'Agi -, ritenuti dagli inquirenti di interesse investigativo. Nella stessa indagine è indagato anche un dj amico del figlio del presidente del Senato: anche lui - stando alla denuncia della vittima - avrebbe avuto rapporti con la 22enne.