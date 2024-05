Ragazzina aggredita e violentata mentre va a scuola

Prima i drink e la violenza sessuale in un parco del centro di Legnano, poi il racconto ai professori e gli accertamenti in ospedale. Infine l’audizione protetta con gli psicologi e il braccialetto elettronico per il presunto responsabile.

È stato indagato dalla polizia il 39enne che nei giorni scorsi avrebbe abusato di una minorenne. L’uomo, incensurato, è accusato di violenza sessuale aggravata dall’aver commesso il fatto in danno di una minore, abusando delle condizioni di inferiorità psichica e fisica.

I drink e la violenza

Tutto è successo a metà aprile, come messo nero su bianco in una nota del commissariato di via Gilardelli. La giovane ha incontrato il suo aggressore alla stazione di Legnano e si è offerto di accompagnarla a scuola. Insieme hanno percorso alcune vie del centro, successivamente sono entrati in un locale dove l’uomo ha comprato alcuni drink a base di vodka e li ha fatti consumare anche alla minorenne. L’aggressione si sarebbe materializzata poco dopo, quando i due sono arrivati in un parco. L’uomo, secondo quanto messo a verbale, sarebbe saltato addosso alla giovane: l’avrebbe bloccata e baciata contro la sua volontà. Non solo, l’avrebbe palpeggiata nelle parti intime nonostante la sua ferma opposizione.

Ad accorgersi di quello che stava succedendo e a intervenire sono state due passanti che sono corse in aiuto della ragazza. L’uomo si è quindi allontanato in sella a una bicicletta. La minorenne, invece, è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, dove è stata dimessa con due giorni di prognosi.

Le indagini

I detective del commissariato cittadino, guidati dal vicequestore Ilenia Romano, sono arrivati al presunto responsabile attraverso le testimonianze delle due donne intervenute. Non solo, anche le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso della città “si sono rivelate indispensabili per fornire un quadro probatorio solido all’Autorità Giudiziaria”, si legge nella nota diramata da via Gilardelli.

La procura di Busto Arsizio ha emesso nei confronti del 39enne la misura cautelare del braccialetto elettronico. L’uomo non può avvicinarsi a casa della giovane e ai luoghi che frequenta abitualmente, mantenendo una distanza non inferiore ai 500 metri. Non solo, gli è stato impedito anche qualsiasi contatto. Anche digitale.