Violenza sessuale di gruppo a Milano: 17enne in carcere a Napoli

Ricercato per violenza sessuale di gruppo (e rapina aggravata) avvenuta a Milano, un ragazzo di 17 anni si è recato dai carabinieri per costituirsi (nella speranza di essere riportato nella comunità da cui si era allontanato), ma in realtà i magistrati avevano disposto per il giovane la custodia in carcere.

È successo tra il Napoletano e l'Avellinese. Il giovane, di origine marocchina, il 4 ottobre si era allontanato da una comunità di Sciciano, in provincia di Napoli. Il 10 novembre, a tarda sera, si è presentato dai carabinieri di Avella, in provincia di Avellino, per essere riaccompagnato nella struttura da cui era scappato.

Ma i carabinieri, interrogando le banche dati, hanno scoperto che sul 17enne pendeva un provvedimento di "aggravamento della custodia cautelare" in carcere, da parte della procura di Milano, proprio perché si era allontanato dalla comunità: pertanto lo hanno portato al penitenziario minorile di Nisida, a Napoli. Secondo quanto si apprende, la violenza sessuale di gruppo di cui è accusato il giovane è stata commessa a Milano il 21 marzo 2023.