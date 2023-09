Violentata nei giardinetti sui Navigli: la denuncia di una 19enne

Domenica all'alba a Milano, una ragazza di 18 anni, originaria di El Salvador, avrebbe subito una violenza sessuale da parte di un coetaneo egiziano.

La festa e poi il buio

Secondo quanto raccontato dalla vittima, la giovane aveva bevuto troppo la sera prima con il fratello e gli amici. Dopo la festicciola è uscita in strada, spaesata e in stato confusionale.

Il ragazzo si è avvicinato a lei in strada, in Alzaia Naviglio grande, fingendo di volerla aiutare. Invece l'ha trascinata in un giardinetto vicino e l'avrebbe obbligata a fare sesso con lui. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione e ha trovato i due che si azzuffavano. Il violentatore è stato arrestato e indagato a piede libero per violenza sessuale. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale alla Mangiagalli. La vicenda è al vaglio degli investigatori del commissariato Ticinese.