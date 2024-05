Ragazza di 20 anni violentata sulla barella del pronto soccorso

Una ragazza di 20 anni ha denunciato di essere stata violentata su una barella dell’ospedale di Vizzolo Predabissi (hinterland sud di Milano). Il fatto sarebbe avvenuto nella notte tra lunedì e martedì 28 maggio; il presunto autore del fatto è stato sottoposto a fermo e condotto in carcere dai carabinieri.

A dare l’allarme è stata la stessa vittima che, nella mattinata di martedì, ha raccontato il fatto agli infermieri della struttura sanitaria che a loro volta hanno chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto l’uomo fermato era ancora all’interno del pronto soccorso e dormiva.

La violenza, secondo quanto denunciato dalla ragazza, sarebbe avvenuta su una barella in uno degli ambulatori del pronto soccorso. Il presunto responsabile, un 28enne incensurato residente nel lodigiano, è stato accompagnato nel carcere di Lodi. L’uomo è stato interrogato dal Gip di Lodi e sostiene, invece, che si sia trattato di un rapporto pienamente consensuale. Per ora rimane, comunque, in carcere.