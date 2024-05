Ragazza denuncia di essere stata violentata in ospedale poi si uccide

La violenza sessuale, la denuncia, il fermo del presunto responsabile da parte dei carabinieri. Poi la tragedia: il suicidio della vittima. Tutto nello stesso posto. Tutto a poche ore di distanza. Tutto all’ospedale di Vizzolo Predabissi (hinterland Sud di Milano) tra la notte e la serata di martedì 28 maggio. I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso sono in corso accertamenti da parte della procura.

Tutto è iniziato nella notte tra lunedì e martedì quando una giovane donna che si trovava all’interno dell’ospedale sarebbe stata violentata da un 28enne. A dare l’allarme è stata la stessa vittima che, con le prime luci dell’alba, ha raccontato il fatto agli infermieri della struttura sanitaria che a loro volta hanno chiamato il 112. Quando i carabinieri della compagnia di San Donato sono arrivati sul posto il presunto responsabile era ancora all’interno del pronto soccorso e dormiva.

La violenza, secondo quanto denunciato dalla ragazza, sarebbe avvenuta su una barella in uno degli ambulatori del pronto soccorso. Il presunto responsabile, incensurato residente nel lodigiano, è stato accompagnato nel carcere di Lodi. L’estremo gesto è avvenuto verso le 20.30 di martedì: la giovane donna si è lanciata da una finestra del quarto piano dello stesso ospedale. Inutile ogni tentativo di soccorso: è morta poco dopo.

L’uomo, interrogato nelle scorse ore dal gip del tribunale di Lodi, ha respinto ogni accusa e sostenuto che il rapporto sessuale era pienamente consensuale. Sul corpo della donna è stata disposta l’autopsia, mentre dalla procura precisano che “la posizione della persona fermata è in corso di valutazione da parte del giudice di Lodi”.

Intanto Regione Lombardia ha reso noto di avere costituito una commissione di verifica, coordinata dal vicedirettore della direzione Welfare, composta da professionisti di Ats Città metropolitana di Milano e dell'Agenzia dei controlli, che si recherà venerdì presso l'ospedale per iniziare le attività di verifica.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 324 011 7252 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.