Ragazza aggredita e violentata al parco: fermato un uomo

Sabato la violenza, giovedì le manette. Un uomo di 37 anni è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri, sarebbe lui l'autore della violenza sessuale avvenuta al Parco 2 d Rozzano nei confronti di una ragazza di 25 anni che stava andando a lavorare. Il provvedimento, eseguito dai carabinieri e disposto dalla procura di Milano, è avvenuto nella giornata di giovedì 10 agosto.

Tutto è accaduto intorno alle 7 di sabato 5 agosto. L'aggressore, stando a quanto messo a verbale, avrebbe sorpreso la vittima alle spalle mettendole una mano in faccia e trascinandola in mezzo alle piante. Proprio in questo frangente l'avrebbe buttata a terra palpeggiandola nella parti intime. È stato un runner di passaggio a mettere in fuga l'aggressore. L'uomo si è dileguato appena lo sportivo si è avvicinato capendo quello che stava succedendo.

I detective della stazione di Rozzano sono arrivati al 37enne, cittadino dello Sri Lanka, attraverso una indagine lampo di "tipo tradizionale", si legge in una nota della procura. L'uomo, inoltre, è stato riconosciuto dalla stessa vittima e nella sua abitazione sono stati trovati e sequestrati abiti indossati il giorno della violenza sessuale. L'uomo è stato accompagnato nel carcere di San Vittore in attesa dell'udienza di convalida.