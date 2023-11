Ragazza salvata dopo il gesto anti-violenza: l'aggressore resta in carcere

Deve restare in carcere il ragazzo di 23 anni marocchino arrestato mercoledì notte dalla polizia vicino alle Colonne di San Lorenzo: risponde di violenza sessuale per avere palpeggiato e baciato una ragazza conosciuta da poco in centro a Milano, e poi stava tentando di condurla al suo appartamento. Lo ha deciso il gip di Milano Guido Salvini giovedì, convalidando l'arresto per il giovane e motivando l'esigenza di custodia cautelare in carcere con il pericolo di fuga e quello di reiterare il reato.

Al gip, il ragazzo ha fornito la sua versione dei fatti, diversa da quella della giovane. Ha spiegato, in particolare, di avere parlato con lei per due o tre ore e che, quando lui l'ha baciata sulle panchine di piazza della Scala, lei sarebbe stata consenziente. Inoltre, dopo la sosta davanti al McDonald's di via Torino (sosta durante la quale la giovane ha mostrato il gesto di aiuto anti-violenza con la mano a una dipendente del ristorante), secondo la versione del ragazzo, i due si sarebbero seduti in via Torino a fumare una sigaretta; poi si sarebbero di nuovo incamminati verso le Colonne, dove però sono stati fermati dalle volanti di polizia. Il gip scrive che la versione del giovane deve essere "verificata rapidamente" e che l'episodio ha "alcuni profili di incertezza" ma, comunque, non tali da far cadere le accuse.

Il racconto della vittima

Il 112 era stato chiamato dalla dipendente di McDonald's, che aveva notato il gesto di richiesta di aiuto e lo aveva fatto presente all'operatore, al telefono; poi ha seguito a distanza i due, mentre camminavano, e ha sottolineato, nella sua deposizione, che lui la prendeva per il braccio. Anche agli agenti di polizia intervenuti, la vittima è apparsa molto scossa e spaventata. La vittima, dal suo canto, nel suo dettagliatissimo racconto, ha specificato anche alcune frasi che l'altro le avrebbe rivolto ("ho un lato buono e uno cattivo", "ti faccio a pezzi"), poco dopo averla conosciuta in piazza del Duomo mentre lei faceva una passeggiata dopo un concerto.