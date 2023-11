Violenza sessuale in centro a Milano: ragazza si salva col segnale anti-abuso

Dopo il concerto di Fasma e il rientro in hotel, aveva deciso di fare comunque una passeggiata in centro: ha conosciuto un gruppo di coetanei e ha subìto un'aggressione sessuale da parte di uno di loro sulle panchine di piazza della Scala: baci e palpeggiamenti nelle parti intime. Si è salvata, mentre il ragazzo stava cercando di portarla nel suo appartamento, grazie al gesto anti-violenza, un segnale di aiuto con la mano, che una dipendente del McDonald's di via Torino ha compreso al volo, chiamando il 112. Alla fine il ragazzo che aveva commesso l'abuso è stato arrestato.

È successo tra martedì sera e mercoledì notte a Milano. La vittima è una ragazza di 19 anni della provincia di Bergamo, arrivata in città per assistere al concerto del rapper romano. La giovane, dopo l'esibizione ai Magazzini Generali, è rientrata in albergo, ma intorno a mezzanotte e mezza ha deciso di uscire di nuovo per fare una passeggiata in centro. In piazza del Duomo ha conosciuto un gruppo di ragazzi. A un certo punto è rimasta con due di loro (forse fratelli, ma non si è certi di questo) e poi con uno solo, un ragazzo di 23 anni che l'ha convinta a proseguire la passeggiata fino a piazza della Scala. Fino a quel momento, come ha poi raccontato la giovane, lui aveva un comportamento amichevole e distaccato.

Ma, sulle panchine di piazza della Scala, l'atteggiamento del ragazzo è cambiato all'improvviso: si è avvicinato a lei, abbracciandola, baciandola e palpeggiandola in parti intime. Lei lo ha respinto e lui si è innervosito. A quel punto, secondo quanto riferisce il vice questore Achille Perone del commissariato Scalo Romana, lei è entrata in 'freezing', una specie di blocco emotivo che impedisce di reagire, e lui l'ha convinta a seguirlo fino al suo appartamento.

Il gesto anti-violenza

La salvezza per la ragazza è arrivata in via Torino, quando i due sono passati davanti a McDonald's, dove proprio in quel momento (ormai dopo le due di notte) i dipendenti erano all'esterno per chiudere il locale. La giovane si è rivolta a loro per chiedere di andare in bagno, ma quelli le hanno risposto che ormai era già stato pulito e non si poteva. Intanto che l'altro chiedeva una sigaretta, lei ha guardato negli occhi una dipendente del ristorante e poi le ha fatto il segnale d'aiuto con la mano, pronunciando anche "aiuto" con le labbra. La dipendente ha capito immediatamente la situazione e, una volta che i due si sono allontanati, ha chiamato il 112 iniziando anche a seguirli a distanza.

All'operatore del 112, l'addetta del locale ha descritto lui e lei, avvertendo che c'era stata la richiesta di aiuto da parte della ragazza. L'operatore, anche lui pronto, ha inviato tre volanti della polizia per intercettarli. Gli agenti li hanno fermati in corso di Porta Ticinese all'angolo con via Urbano III, immediatamente prima delle Colonne di San Lorenzo, prendendo subito in disparte la giovane e ascoltando anche la testimonianza della dipendente di McDonald's, arrivata poco dopo.

Il 23enne, un giovane nordafricano senza documenti e sconosciuto alla banca dati, è stato portato in carcere, a San Vittore, a disposizione del pm di turno, Cristian Barili, mentre la ragazza è stata portata alla Mangiagalli dove ha ricevuto un supporto psicologico.