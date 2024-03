Il professore e la violenza sessuale contro la studentessa di 12 anni

Un professore è stato condannato per aver abusato sessualmente di una sua studentessa di 12 anni. Lui, un 36enne pavese, ora è finito in carcere dopo la decisione del giudice della Cassazione del tribunale di Pavia. Dovrà scontare 7 anni nella casa circondariale di Torre del Gallo. Era agli arresti domiciliari dal 2021.

La violenza sessuale contro l'allieva 12enne

Stando alle indagini, il docente ha sfruttato la sua posizione per carpire la fiducia della ragazzina e incontrarla fuori da scuola con la scusa di approfondire argomenti legati alla materia di studio. Tra maggio 2019 e gennaio 2021. La ragazzina era finita in una spirate di incontri di natura sessuale dalla quale faticava a uscire. Ha accusato tanto le violenze che la sofferenza psicologica è sfociata in una condizione di anoressia.

La denuncia dei genitori della minori ha dato il via alle investigazioni dei poliziotti della Squadra Mobile di Pavia. L'attività di polizia giudiziaria ha consentito di raccogliere numerosi elementi di prova contro il professore, anche tramite il sequestro di materiale informatico risultato utile alla ricostruzione dei fatti. La sentenza ha previsto per il 36enne anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e da incarichi, uffici, scuola, istituti pubblici e privati, oltre al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da minori e di svolgere lavori in contatto con minori per un anno.