Tenta di stuprare una 15enne sul treno ma la carrozza diventa una "trappola": la violenza sessuale

In pieno giorno, e nonostante ci fossero altri passeggeri sul treno, un uomo di 27 anni ha cercato di stuprare una ragazzina 15enne a bordo del Magenta Pioltello, all'altezza della stazione di Rho (Milano). Le urla della giovane hanno evitato il peggio anche se il molestatore ha fatto in tempo ad alzarle la gonna e palpeggiarla. Attirati dalle grida della giovane, gli altri viaggiatori hanno subito chiesto aiuto e sono intervenuti in soccorso della vittima.

Secondo quanto appreso da MilanoToday, a mettere definitivamente fine all'incubo della ragazzina sono stati gli agenti della polizia locale di Rho, guidati dal comandante Antonino Frisone. Il loro intervento è arrivato pochi minuti prima delle 17, nella stazione di Rho, dove il convoglio era stato fermato dal macchinista.

La violenza sessuale sul treno a Rho

Il treno poi si è trasformato in una "trappola" per il 27enne. Il macchinista ha lasciato tutte le porte chiuse e nonostante l'uomo, un cittadino marocchino già noto alle forze dell'ordine, avesse sfondato i vetri della porta del convoglio per scappare: è stato bloccato. È in stato di fermo presso il comando Nicolò Savarino e deve rispondere della tentata violenza sessuale contro la ragazza.

Stando alla prima ricostruzione, pare che alcuni minuti prima dell'aggressione, il 27enne avesse provato a parlare con l'adolescente: importunandola a lungo. Tanto che la giovane, stanca e forse preoccupata, si era allontanata. La decisione di sedersi in una carrozza dove ci fossero altri passeggeri, però, non è bastata. La precauzione della 15enne, infatti, non è servita a sedare "l'impeto" del molestatore che l'ha seguita e palpeggiata.

L'uomo, evidentemente, sperava di farla franca. Finché non ha capito che il capotreno e il macchinista avevano bloccato il treno nella prima stazione utile e che le porte erano chiuse. Allora ha perso parecchio tempo cercando di spaccare una porta per fuggire. Ma quando è riuscito nel suo intento era troppo tardi. I "ghisa" lo stavano tallonando e lo hanno fermato mentre cercava di saltare su un altro treno in partenza.

Nella stazione di Rho sono intervenuti anche i medici dell'Agenzia regionale emergenza urgenza con due equipaggi. La 15enne è stata soccorsa in codice giallo. Era sotto choc ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. Per il suo aggressore, invece, si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.