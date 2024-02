Rapina e violenza sessuale in un centro massaggi, è caccia all'uomo

È entrato in un centro massaggi e, minacciando con un coltello le due donne presenti (una di 26 anni, l'altra di 51), le ha rapinate. Inoltre, secondo quanto riferito da loro stesse, avrebbe costretto la più giovane a un rapporto sessuale, sempre sotto la minaccia del coltello.

Lo cercano i carabinieri di Corsico: al loro arrivo, intorno alle nove e mezza, si era già dileguato. È successo in un centro massaggi di via Volta a Corsico, nell'hinterland sud-ovest di Milano. Secondo quanto riferito, la somma rapinata è di 1.500 euro. La donna di 51 anni è stata portata dai sanitari del 118 al San Carlo, in codice verde, per farsi medicare alcune ferite al collo, mentre la più giovane è stata portata alla clinica Mangiagalli per accertare la violenza sessuale.

I carabinieri, intanto, oltre a passare al setaccio la zona, stanno analizzando le telecamere di sorveglianza.