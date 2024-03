Violentò una donna ma perse il telefono: arrestato nel Cpr

Arrestato dai carabinieri nel Cpr di via Corelli, dove si trovava in attesa del rimpatrio dall'Italia, un uomo considerato responsabile di violenza sessuale. È successo giovedì 28 marzo, su esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano. Il protagonista è un marocchino di 24 anni. Le indagini erano partite il 16 luglio 2023, quando un passante aveva notato una donna, sulla quarantina, in lacrime per la strada, e aveva avvertito il 112.

La donna aveva raccontato ai militari che cos'era successo e aveva sporto denuncia. Fondamentale per le indagini era stato il sopralluogo sul posto in cui si era consumata la violenza. Il 24enne aveva infatti abbandonato il suo cellulare. Analizzandone il contenuto, è stato semplice risalire alla sua identità. Nel frattempo, il 24enne era stato portato al Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) di via Corelli, a Milano, dove è stato rintracciato e arrestato, per essere portato a San Vittore.