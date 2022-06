Ai domiciliari il molestatore seriale di donne del quartiere Gioia a Milano

Avrebbe abusato di varie donne, aggredite per strada, nella zona di via Melchiorre Gioia. Il molestatore seriale è stato arrestato lunedì sera a Milano: ha 25 anni e su di lui è stato emesso un provvedimento del gip Patrizia Nobile che prevede gli arresti domiciliari. In questi mesi la polizia ha raccolto diverse denunce e segnalazioni e ha condotto le indagini fino a risalire all'identità del presunto aggressore e molestatore.

Al 25enne sono contestati sei episodi di violenza sessuale. Negli ultimi mesi si era diffusa la notizia nel quartiere al punto che erano stati affissi anche cartelli in zona, per segnalare la presenza del molestatore. Nel mese di ottobre del 2021, a indagini già avviate, sul 25enne era stata eseguita una perizia psichiatrica, con la quale era stata accertata la parziale incapacità d'intendere e volere da parte del giovane.