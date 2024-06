Sindacalista assolto, la difesa: "Non c'è stata violenza sessuale"

"Il mio assistito non ha potuto, perché non era possibile, percepire un dissenso immediato, ma quando la presunta persona offesa ha espresso il suo diniego si è immediatamente fermato". Lo ha detto l'avvocato Ivano Chiesa, legale dell'ex sindacalista assolto dalla Corte d'Appello di Milano dall'accusa di violenza sessuale nei confronti di una hostess. Secondo i giudici, la donna avrebbe reagito all'aggressione dopo 20 secondi, non dando prova del suo dissenso.

"È evidente - spiega Chiesa - che non vi è stata alcuna violenza e che l'approccio precedente all'espressione del dissenso non può integrare il reato, tanto più se vi è stato, come nel caso che ci interessa, un comportamento silenzioso per 30 secondi", afferma l'avvocato parlando, peraltro, di 30 secondi e non 20 come era emerso nelle scorse ore. Il tempo atteso che, dice Chiesa, ha scandalizzato tutti "in situazioni come questa" è "più che sufficiente per escludere la sussitenza del reato".

"Il mio assistito è stato - prosegue il legale -, per la seconda volta, additato al pubblico ludibrio con pubblicazione di nome e cognome come se fosse stato condannato, quando invece, ripeto, è stato assolto per la seconda volta". Secondo Ivano Chiesa gli articoli e i vari commenti usciti nelle ultime ore sono "basati sulla totale non conoscenza degli atti e della vicenda sono espressione soltanto di un becero moralismo e manifestano per di più disprezzo verso la funzione giudiziaria. In realtà - scrive nella nota l'avvocato - le caratteristiche di tempo e di luogo della vicenda e le modalità della condotta, giustificano appieno le sentenze di assoluzione per insussistenza del fatto". Chiesa ha fatto sapere di aver avuto mandato dal suo assistito per "agire in sede giudiziaria per tutelare la sua immagine e la sua onorabilità".