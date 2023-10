Violentata in stazione con un coltello alla gola

I carabinieri di Busto Arsizio hanno prestato soccorso a una ragazza di 21 anni, di origini nigeriane e residente a Milano, che venerdì notte ha denunciato di essere stata violentata nei pressi della stazione ferroviaria Ferno-Lonate Pozzolo (Varese). L'episodio, oggetto di indagini, si è verificato prima delle 2.30.

Secondo quanto emerso, la giovane ha raccontato che era uscita con il suo fidanzato, un 22enne di Ferno, e che era rimasta con lui vicino alla stazione fino a mezzanotte e mezza circa. Poi si era trovata da sola in attesa che la stazione aprisse per prendere il primo treno per Milano. In quel momento, un giovane sconosciuto della sua stessa nazionalità, armato di coltello, l'avrebbe aggredita e stuprata, fuggendo poi via senza lasciare tracce.

La ragazza ha chiamato il 112 e i carabinieri sono intervenuti sul posto verso le 2.30. La ventunenne è stata trasportata all'ospedale Mangiagalli di Milano dove è stata sottoposta a visita medica. I militari stanno effettuando accertamenti e indagini per ricostruire l'accaduto.