Violenza sessuale in stazione: ragazza abusata mentre va al lavoro

Si era fermato soltanto quando lei aveva reagito. Solo in quel momento era scappato e si era allontanato, ma non più di tanto. E infatti, esattamente una settimana dopo, era ancora a due passi dal luogo del suo blitz. Un ragazzo di 19 anni, un egiziano irregolare in Italia e con precedenti, è stato fermato lo scorso mercoledì in stazione a Monza in esecuzione di un fermo di indiziato di delitto per il reato di violenza sessuale.

Il giovane è accusato di aver molestato una 18enne lo scorso 18 maggio, proprio all'ingresso dello scalo ferroviario brianzolo. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, quel giorno la ragazza era stata avvicinata dal 19enne mentre andava al lavoro ed era stata molestata verbalmente. In un attimo però il maniaco le aveva infilato una mano sotto il vestito e le aveva palpeggiato con violenza il seno, prima di scappare. Il giorno successivo, secondo quanto riferito dalla questura, la vittima si era presentata a sporgere denuncia dagli agenti, che avevano subito recuperato le immagini delle telecamere di sicurezza, riuscendo ad inviduare alcuni fotogrammi in cui si vedeva un uomo che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima.

Mercoledì, la svolta. I poliziotti delle volanti e della Polfer hanno notato a poca distanza dalla stazione un giovane molto simile a quello ripreso dagli occhi elettronici e lo hanno fermato, accertando che era proprio lui. Il 19enne, su cui pendeva anche un ordine di allontanamento del questore di Agrigento del 2021, si trova ora in carcere a Monza.