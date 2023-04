"Mi sono salvata fingendo che uno sconosciuto fosse il mio fidanzato"

Si è salvata dando la mano a uno sconosciuto, fingendo che fosse il suo fidanzato. Non è la trama di un film, ma il drammatico racconto di una lettrice, protagonista suo malgrado di un episodio con l'incipit tristemente simile alle violenze delle ultime settimane a Milano. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi.

La donna, 53enne, è stata seguita per una trentina di minuti da via Monte Ceneri al treno per Pioltello. "Era un nordafricano, intorno ai 40 anni. Mi ha seguita dalla fermata della linea 90 fino al treno - racconta a MilanoToday.it -. Me ne sono accorta quasi subito. Quando sono arrivata in stazione, ho cercato di sviarlo cambiando binari. Ma da lontano continuava a seguirmi e a guardarmi".

"Una volta salita sul convoglio - prosegue -, mi sono avvicinata a un ragazzo raccontandogli di quello che stava succedendo. Ci siamo sfiorati la mano in modo che facessi capire che era con me. Abbiamo cercato il capotreno. Ma l'uomo non c'era più, probabilmente si era allontanato".

"Ho voluto raccontare questa mia esperienza per tutelare le donne e metterle in guardia, soprattutto le ragazze giovani. So bene che quest'uomo non voleva derubarmi, ma farmi peggio. Ho avuto molta paura", conclude.