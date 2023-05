Scarcerata la trans accusata di avere molestato un 15enne sul treno

Scarcerata con obbligo di firma la transessuale di 36 anni arrestata lunedì 22 maggio per avere palpeggiato un ragazzo di 15 anni a bordo di un treno regionale di Trenord, all'altezza della stazione Bovisa. La 36enne dovrà firmare quotidianamente presso la polizia giudiziaria.

Lo ha deciso il gip Fabrizio Felice dopo l'interrogatorio. Il pubblico ministero aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia ferroviaria, lunedì mattina la transessuale 36enne (e non un uomo, come inizialmente riferito dalle forze dell'ordine) si era avvicinata al 15enne a bordo del treno e i due avevano iniziato a parlare. Poi la 36enne aveva chiesto al ragazzo di scambiare i contatti social ma, a un certo punto, secondo il racconto del giovane, l'aveva molestato e aggredito fisicamente.

Il 15enne era sceso alla stazione di Milano Bovisa e aveva avvertito le forze del'ordine. Secondo quanto ha scritto il gip, il gesto della 36enne è stato "una invasione dell'autodeterminazione sessuale della vittima" ma "è stato percepito dalla vittima stessa come di modesta entità": di qui la decisione di scarcerare la 36enne con l'obbligo quotidiano di firma alla polizia giudiziaria.