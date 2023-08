Ragazza milanese violentata al mare, la denuncia ai carabinieri

Una turista di 20 anni di Milano ha presentato denuncia per stupro, nella notte tra giovedì e venerdì, alla caserma dei carabinieri di Rimini. I militari hanno raccolto la sua denuncia e l'hanno accompagnata al pronto soccorso per gli accertamenti sanitari.

Secondo quanto riferito, la 20enne sarebbe stata violentata nel tardo pomeriggio di giovedì. La ragazza ha dichiarato di avere conosciuto tre coetanei, con cui si è recata in un appartamento dove sarebbe avvenuta la violenza sessuale. Il condizionale al momento è d'obbligo perché i carabinieri riminesi stanno mantenendo assoluto riserbo sulla vicenda. Le indagini sono in corso, anche per identificare i ragazzi che avrebbero abusato della milanese.