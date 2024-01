La violenza sessuale alle terme e i tatuaggi del presunto stupratore

Ci sono i tatuaggi, c'è il volto, c'è anche il nome e cognome del presunto autore della violenza sessuale contro una turista inglese. Uno stupro avvenuto negli spogliatoi delle Terme di Milano e per il quale indagano i carabinieri e procura. Sul tavolo del procuratore aggiunto Letizia Mannella del pool soggetti deboli, che ha assegnato il fascicolo al pm Maria Cardellicchio, sono finite tutte le informazioni raccolte finora dai militari di via Moscova dove la vittima, 29 anni, è andata di persona a denunciare l'accaduto.

Da quanto appreso, il responsabile degli abusi sarebbe un uomo di 25 anni, italo marocchino, con il quale la ragazza aveva trascorso la giornata alle Terme bevendo alcolici. Inquirenti e investigatori dovranno accertare anche se la donna, successivamente visitata alla clinica Mangiagalli di Milano, fosse ubriaca al punto da non essere nelle condizioni di esprimere un consenso. Si attendono anche esami tossicologici per escludere che non siano state messe sostanze tra le sue bevande. Il ragazzo per ora non è ufficialmente indagato perché si attendono diversi accertamenti, tra cui gli esiti di una serie di esami medici.

La denuncia della turista: "Mi hanno violentata"

L'allarme è scattato verso le 23, quando la 29enne ha chiesto alla reception dell'hotel in cui alloggiava - un b&b in centro, in zona Wagner - di telefonare alle forze dell'ordine. Ai militari del Radiomobile intervenuti la vittima ha spiegato di aver trascorso il pomeriggio e la serata alle terme insieme a un'amica, dove le due avrebbero conosciuto un ragazzo. Dopo alcune ore passate insieme, l'uomo - stando alla ricostruzione fornita dalla britannica - l'avrebbe invitata a seguirlo negli spogliatoi maschili, dove, in un bagno, si sarebbe consumata la violenza.

Fin dal principio la ragazza aveva descritto con dovizia di dettagli i tatuaggi del suo presunto violentatore. Gli abiti della vittima, tornata a casa, sono stati sequestrati perché potrebbero essere necessari per fare delle analisi genetiche. Fondamentali per le indagini anche le telecamere delle terme. Il lavoro dei carabinieri prosegue adesso per ricostruire interamente la vicenda.