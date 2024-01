Stupro di gruppo in un bar, il gup: "Violenza anche se all'inizio sembrava disponibile"

È stato condannato in abbreviato a 3 anni e 7 mesi di reclusione, per violenza sessuale di gruppo, uno dei tre uomini accusati di avere stuprato ripetutamente, a turno e insieme, una donna di 31 anni nelle cantine di un locale di Milano, in zona Navigli, nella notte tra il 16 e il 17 marzo 2023. L'uomo, F.I., che ha 23 anni, aveva chiesto il rito abbreviato e si dichiarava innocente. Gli altri due, gestori del locale, sono stati invece rinviati a giudizio.

Lo ha deciso, il 16 gennaio, la gup Sofia Fioretta, che ha concesso all'uomo le attenuanti generiche ma non quella del ruolo marginale nella commissione del reato, e lo ha assolto da altre due accuse che ha anche assolto il 23enne da altre due accuse: quella di avere "strisciato" due carte di pagamento della donna, in piena notte, per un totale di 48 euro, e quella di 'revenge porn' per avere inoltrato un video dello stupro a un suo conoscente. Secondo la giudice, infatti, le carte sarebbero state usate dagli altri due imputati, mentre il 23enne avrebbe poi inoltrato il video con l'opzione di Whatsapp "visualizza una volta", solo per mostrare all'amico quanto gli stava raccontando a voce, non con l'intenzione che il video fosse salvato o diffuso da altri.

Mancanza di consenso

L'indagine dei carabinieri, condotta analizzando le telecamere di sorveglianza e i riscontri telefonici, ha appurato che, durante la serata, la donna (che inizialmente si era recata nel locale insieme a un collega, per poi rimanere da sola con i due gestori e l'uomo condannato in abbreviato) aveva bevuto parecchio alcol, a causa del quale non era stata bene (circostanza di cui i tre sarebbero stati perfettamente consapevoli, avendola vista rimettere); poi, sebbene nel corso della serata la donna sia "parsa - scrive la giudice - disponibile ad avere rapporti sessuali con alcuni degli imputati, quello che è certo è che, qualche ora più tardi, al momento in cui la stessa si è trovata dapprima in cantina e poi all'interno" del locale, "la stessa non fosse assolutamente in grado di esprimere un valido consenso".

Una mancanza di consenso evidenziata anche dal fatto che, la mattina seguente, svegliatasi tardi e accusando dolori vaginali e rettali, la donna si fosse recata alla Mangiagalli per una visita ginecologica, dichiarando di non ricordare alcun dettaglio della nottata, tanto da far pensare subito non solo all'abuso di sostanze alcoliche, ma anche di droghe, di cui però le analisi non hanno trovato traccia.