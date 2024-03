Picchiata e violentata dietro una siepe, arrestato nel Cpr

Era uscita da un locale, dopo avervi trascorso la serata, e stava camminando a piedi, a notte fonda, per rincasare, quando era stata afferrata all'improvviso da dietro da un uomo, tirata per i capelli e trascinata dietro una siepe. Poi aveva subito una violenza sessuale. Un residente nella zona, sentite le urla, aveva avvertito il 112. Ora i carabinieri, dopo qualche mese d'indagine, hanno rintracciato il responsabile presso il Cpr di via Corelli, a Milano, e lo hanno arrestato, eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Giulio Fanales. Si tratta di un marocchino di 24 anni.

L'arresto è di giovedì 28 marzo, la violenza è stata invece consumata nella notte del 16 luglio 2023. I carabinieri si erano precipitati sul posto, a Rozzano, insieme ai sanitari del 118. La donna era stata curata al pronto soccorso del Policlinico e dimessa con 21 giorni di prognosi, dopodiché aveva formalizzato una denuncia raccontando ai carabinieri quello che le era successo.

Dopo averla trascinata dietro la siepe, l'uomo l'aveva scaraventata a terra, le aveva strappato i vestiti e l'aveva morsa alle parti intime, colpendola con schiaffi e pugni al volto e intimandole di non gridare. Dopo averla costretta a un rapporto orale, si era accorto che stava sopraggiungendo un passante, e quindi si era dato alla fuga.

I carabinieri, con un immediato sopralluogo dietro la siepe, avevano trovato un telefono, abbandonato dall'uomo. Grazie ai dati contenuti nell'apparecchio, erano riusciti a risalire all'identità del bruto e all'alloggio di Rozzano in cui dimorava in quel periodo, ospite di un residente. La vittima aveva riconosciuto il suo aggressore in un album fotografico, facendo chiudere il cerchio. A quel punto era partita, da parte del pm Pasquale Addesso, la richiesta di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale e lesioni, accolta dal gip per quanto riguarda la violenza sessuale.

Il resto è cronaca di questi giorni: i carabinieri, giovedì 28 marzo, hanno rintracciato l'uomo nel Cpr di via Corelli e lo hanno arrestato, per poi portarlo nel carcere di San Vittore.