Violenze al Beccaria, tre poliziotti escono dal carcere e vanno ai domiciliari

Dieci agenti di polizia penitenziaria, di quelli arrestati il 22 aprile per le violenze e le torture ai detenuti del Beccaria, restano in carcere, tre vanno ai domiciliari. Lo ha deciso la gip Stefania Donadeo in seguito alle istanze presentate dalle difese dei poliziotti (non tutti avevano chiesto la scarcerazione), dopo le udienze del riesame. Da quanto si apprende, la gip ha valutato anche la posizione di alcuni degli otto agenti indagati e sospesi dal servizio.

Per altri tre agenti, che hanno presentato istanza di scarcerazione, si deciderà più avanti: il 7 maggio è prevista l'udienza al riesame per due di loro, mentre per il terzo non è ancora stata fissata una data. Nel frattempo, dal 6 maggio, gli inquirenti sentiranno anche ragazzi attualmente detenuti al Beccaria (mentre finora sono stati sentite vittime delle violenze che, frattanto, sono state trasferite in altri penitenziari).

Quando erano stati sentiti, gli agenti arrestati avevano dato varie versioni. Uno, ad esempio, aveva commentato che "l'arresto è stato un sollievo"; altri avevano invece parlato di "interventi contenitivi". La maggior parte si era lamentata dei "turni massacranti" di lavoro all'istituto penitenziario di via Calchi Taeggi, tra ferie non godute e straordinari non pagati, ma soprattutto un certo caos organizzativo e mancata formazione per gestire "ragazzi problematici".

Le risposte dello Stato

Il Ministero ha promesso nuovi agenti (oltre a quelli inviati per sostituire gli indagati). Inoltre al Beccaria è arrivato un nuovo comandante delle guardie penitenziarie, Daniele Alborghetti, con un incarico fisso (mentre i due predecessori avevano un incarico temporaneo). La senatrice Licia Ronzulli di Forza Italia, visitando il penitenziario giovedì 2 maggio, ha promesso che, da parte del governo e della maggioranza, c'è la volontà di "riprendere in mano la situazione". E don Gino Rigoldi, storico ex cappellano del Beccaria, ha proposto tra l'altro nuovi corsi di formazione per gli agenti penitenziari in servizio alla struttura, che prevedano la presenza di imam: "I ragazzi sono quasi tutti arabi e molti sono analfabeti", ha detto.

L'ex direttore di San Vittore: "Indifferenza da tempo"

"Entrare al Beccaria, come credo abbia detto Maisto, garante dei detenuti, e trovare alle 4 del pomeriggio il campo sportivo vuoto, la palestra vuota e i detenuti chiusi è un'assurdità", ha commentato Luigi Pagano, ex direttore di San Vittore, ai microfoni di Europa Radicale durante una diretta online sull'argomento, giovedì sera: "La socializzazione, che dovrebbe essere un cardine, non si ha. La chiusura in sé crea quel clima di tensione che sfocia in atti indegni. Che nessuno se ne accorga è segno di indifferenza da tempo".