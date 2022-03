Violenze di Capodanno in Duomo, un altro ragazzo va arrestato

Un altro 19enne di Milano potrebbe essere sottoposto alla custodia cautelare in carcere nell'inchiesta sulle aggressioni sessuali di Pizza Duomo a Capodanno e, nel dettaglio, sul caso di violenza ai danni di una ragazza avvenuto in via Mazzini.

Lo ha deciso il tribunale del riesame di Milano nella giornata di lunedì 7 marzo dopo il ricorso presentato dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessandra Mengazzo contro il rigetto della misura cautelare da part del giudice per le indagini preliminari.

L'arresto non è scattato automaticamente perché la difesa del 19enne può ricorrere in cassazione. Il tribunale, comunque, ha riconosciuto gravi indizi per lo stesso caso nei confronti di un 18enne che si trova già in carcere.

Le violenze in Piazza Duomo

Al momento, gli episodi di violenza contestati sono undici, avvenuti nei confronti di tre gruppi di ragazze, mentre gli indagati sono quasi una ventina, tutti giovani che si erano ritrovati in Duomo per caso - alcuni erano arrivati da Torino - prima di dar inizio agli abusi. In carcere sono finiti quattro giovanissimi.