Ancora troppe grida d'aiuto: a Milano oltre 1.500 denunce di violenza in sei mesi

Più di 1.500, per la precisione 1.629. Questo il numero di donne che solo nel primo semestre del 2023 si sono rivolte alle strutture convenzionate del comune di Milano per il supporto da parte della rete antiviolenza. Nel 2022 erano state 2.147, ma in tutto l’anno. Solo 61 hanno scelto un percorso di accoglienza in case rifugio.

La metà delle donne costrette a chiedere aiuto hanno tra i 21 e i 39 anni, il 30% sono tra i 40 e i 60. A denunciare sono nella maggior parte dei casi italiane e sempre più spesso si tratta di persone che non sono autosufficienti economicamente. La percentuale è altissima per i casi di violenza piscologica (86%) e fisica (60%). Seguono gli abusi di tipo economico, sessuale e lo stalking. E non di rado si tratta di sfumature che si sovrappongono, con vittime che subiscono anche tutte le tipologie di violenza.

Uno dei problemi e talvolta dei freni alla denuncia sono i figli, perlopiù minori, che hanno assistito alle violenze in casa. Come ci racconta la cronaca, anche quella degli ultimi giorni, l’80% dei casi di violenza di genere viene subita da parte di un familiare, al 70% mariti, fidanzati o ex compagni. I dati della polizia locale rivelano un ampio numero di casi di maltrattamenti in famiglia, stalking, molestie, ma anche revenge por e pedopornogradia.

Il Nucleo Tutela donne e minori mette a disposizione un corso gratuito di autodifesa dedicato alle donne. Inoltre, il comune di Milano ha promosso il protocollo interistituzionale territoriale antiviolenza per armonizzare il lavoro e le risorse a supporto delle donne che subiscono violenze, ma anche e soprattutto di un’attività di prevenzione.