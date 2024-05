Violentava la figlia da quando aveva tre anni filmando gli abusi: condannato a 12 anni

Avrebbe violentato la sua bambina di tre anni filmando gli abusi. L'uomo, un italiano di 47 anni, sarebbe colpevole di violenza sessuale aggravata perpetrata per circa nove anni ai danni di una delle sue figlie. Oltre che di produzione di materiale pedopornografico. L'uomo è stato condannato con rito abbreviato a 12 anni di carcere. A deciderlo il gup di Milano, Domenica Santoro, a fronte della richiesta di 14 anni espressa dal pm Giovanni Tarzia.

A denunciare, il 19 aprile dello scorso anno, permettendo l'apertura delle indagini, era stato un secondo uomo con cui l'imputato aveva una relazione. Il testimone aveva infatti spiegato, e mostrato ai carabinieri, che il 47enne gli proponeva per messaggio di far partecipare ai loro rapporti sessuali anche la figlia di cui già abusava, oggi 12enne. Non solo. Per provare all'allora compagno che la proposta fosse seria gli avrebbe inviato anche foto e video espliciti.

Il 47enne era stato arrestato lo scorso 11 maggio, quando aveva ammesso di aver iniziato ad abusare della bambina dopo essersi separato dalla madre. Fatto che lo aveva portato a trasferirsi a vivere in un camper. Le motivazioni delle violenze sarebbero, secondo l'uomo, da ricercare anche nell'abuso di crack. Intanto, sono state riconosciute provvisionali di risarcimento di 100mila euro per la vittima e di 10mila alla madre e 10mila alla seconda figlia.