Violenze sessuali in Duomo: il ragazzo condannato "solo" per aver assistito agli abusi

Era lì. Tanto basta. Sebbene "non si è raggiunta la prova" di una aggressione diretta, il solo fatto di aver fatto parte del "branco" ed essere stato spettatore delle violenze senza intervenire per aiutare la vittima lo rende comunque responsabile dei fatti di Piazza del Duomo nella notte di Capodanno del 2022, quando alcune ragazze erano state molestate e abusate sessualmente da decine di giovani. Lo scrive il Tribunale di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 2 maggio ha inflitto 5 anni e 10 mesi di reclusione ad Abdallah Bouguedra, 22 anni e nato a Torino, per violenza sessuale di gruppo.

Il ragazzo è stato condannato per le molestie a una 19enne che si trovava in compagnia di un'amica all'angolo con via Mazzini, l'episodio più "pesante" di quella notte. La vittima, per la "gravità" di quanto le è accaduto e "i segni indelebili" che le rimarranno impressi nella memoria, si è vista riconoscere una provvisionale di 30mila euro.

I giudici, che hanno accolto la ricostruzione del pm Alessia Menegazzo e dell'aggiunto Letizia Mannella - che avevano parlato di un "branco" di una quarantina di ragazzi in gran parte italiani di seconda generazione, che aveva brutalmente aggredito giovani donne che si trovavano in Piazza con i loro amici - hanno ritenuto il giovane responsabile del reato contestato. E questo perché, in base alla giurisprudenza, "non occorre che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, anche nel senso del rafforzamento della volontà criminosa". Contributo fornito appunto solo con la sua presenza.

"Lui era accanto alle vittime e faceva muro, assieme al branco, mentre la ragazza veniva brutalmente aggredita e violentata sui cocci di bottiglia", aveva detto la pm nella requisitoria riferendosi al 22enne, per cui erano stati chiesti sei anni. L'unica "verità provata con assoluta certezza", aveva continuato Menegazzo davanti ai giudici della quinta penale, "è che lui era lì mentre le due ragazze venivano toccate, anzi lui era stato il primo ad avvicinarle e poi erano state circondate dal branco, ed era ancora lì mentre una veniva buttata sui cocci di bottiglia, spogliata e subiva le violenze. Era accanto alla vittima, ma continua a mentire - aveva concluso -, tenta di negare con ostinazione, parlando di un errore di persona".