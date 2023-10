Vittima di violenze sessuali durante riti satanici: assolti i genitori affidatari

Una vicenda giudiziaria complessa. Una storia macabra piena di ombre risalente agli anni tra il 2000 e il 2015. Sono stati assolti perché "il fatto non sussiste" i genitori affidatari che erano stati accusati di violenza sessuale con riti satanici e messe nere ai danni della ragazza che ospitavano. Secondo il racconto della giovane, per 15 anni avrebbe subìto abusi anche nel contesto di riti satanici sia dal padre affidatario, sia da altri uomini, anche in gruppo, ma mai identificati.

Le violenze, sempre secondo quanto riferito dalla donna oggi 41enne, sarebbero avvenute in diversi luoghi, anche in uno studio di registrazione insonorizzato, con persone che indossavano tuniche bianche e cappucci e con la presenza di un crocifisso capovolto. Oltre agli abusi sessuali, anche torture, ferite, incisioni con coltelli. Nel 2002 dalle violenze, anche psicologiche, subite dalla giovane da parte del genitore affidatario sarebbe nato un figlio.

A decidere per l’assoluzione il gup Sofia Fioretta nell’ambito del rito abbreviato, contro la richiesta del pm Stefano Ammendola che aveva chiesto condanne fino a otto anni. Il legale della presunta vittima, Massimo Rossi, ha definito la sentenza un’offesa, ma si è detto determinato a non fermarsi davanti all’assoluzione continuando a battersi fino in fondo.