La visita dei consiglieri al Cpr di via Corelli: "Una struttura inutile"

Visita ispettiva al Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di via Corelli, a Milano, da parte di sei consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione. È stata effettuata venerdì mattina. "Abbiamo toccato con mano la totale inutilità dei Cpr e il fallimento completo della Legge Bossi-Fini", hanno commentato, dopo la visita, Daniele Nahum e Alessandro Giungi, consiglieri del Partito democratico.

Secondo il racconto dei due esponenti del Pd, i consiglieri sono stati accompagnati a visitare la sezione aperta (su tre totali: le altre sono chiuse per lavori vari). "Siamo stati informati che in diverse occasioni dei minorenni sono stati portati al Cpr e, solo in seguito a un esame radiologico, portati in altra struttura. Questo passaggio in un Cpr da parte dei minorenni è inaccettabile e deve essere evitato in tutti i modi", commentano Nahum e Giungi.

Tra le altre criticità rilevate o descritte dagli operatori, i "frequentissimi casi di autolesionismo", di cui una decina all'anno per tagli o tentati suicidi. E poi tanti detenuti che dichiarano problemi psicologici e psichiatrici. Problemi che la permanenza in un Cpr sono ovviamente aggravati. "All'interno della struttura - specificano Nahum e Giungi - vi sono anche persone residenti in Italia da 20 anni e che si vorrebbe rimandare in Paesi in cui non hanno più alcun legame".