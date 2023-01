Dopo la maxi evasione dal Beccaria, la visita di esponenti del Pd

Una delegazione di quattro esponenti del Partito democratico ha fatto visita, giovedì pomeriggio, al carcere minorile Beccaria di Milano, quello da cui il giorno di Natale sono evasi sette detenuti (tutti catturati), approfittando del fatto di essere da soli in cortile con altri compagni di detenzione ed una sola guardia e della presenza di un cantiere che ha facilitato lo scavalco.

A visitare il carcere sono stati Lia Quartapelle (deputata), Pietro Bussolati (consigliere regionale uscente) e due consiglieri comunali: Alessandro Giungi e Daniele Nahum, della sottocommissione carceri. "Lo scopo della visita, che non è la prima e non sarà l'ultima, era di incontrare il personale e le persone detenute e di verificare le condizioni della struttura a dieci giorni dalla fuga dei sette ragazzi avvenuta nel pomeriggio di Natale", ha commentato Quartapelle: "Eravamo stati al Beccaria il primo di settembre, e a distanza di quattro mesi le situazioni di difficoltà non sono cambiate, a partire dal cantiere aperto da ormai 16 anni, un tempo lungo per un edificio normale, figuriamoci per un istituto penale".

Per Bussolati, "l'attenzione sulle carceri andrebbe tenuta costantemente, e non solo quando avvengono fatti di cronaca". L'esponente del Pd ha poi evidenziato che "la qualità di una società civile" si misura osservando la "condizione dei più deboli e quindi anche delle persone detenute, in modo ancora maggiore dei detenuti minorenni". Giungi e Nahum, osservando che "la situazione di sovraffollamento nella struttura permane", hanno promesso di tornare a gennaio "per continuare a monitorare la condizione dei ragazzi reclusi e le condizioni di lavoro della polizia penitenziaria e degli operatori sociali".