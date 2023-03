Vite nel panino a scuola, ci sarà una penale per il fornitore del pane

La vite dentro il panino? "Compatibile con quella presente nell'impiantistica di un fornitore del pane". Così Anna Scavuzzo, vice sindaca di Milano e assessora all'istruzione, si è espressa lunedì in consiglio comunale riferendo sullo scandalo della vite trovata dentro un panino da un alunno di quinta elementare dell'istituto Rinnovata Pizzigoni di via Castellino da Castello il 15 marzo.

Il ritrovamento aveva portato il presidente di Milano Ristorazione Bernardo Notarangelo a fare un passo indietro e dimettersi dalla carica, affermando che quella vite è stata per lui "un colpo al cuore". Scavuzzo, nel suo intervento in aula, ha aggiunto che la compatibilità della vite con quella del fornitore "porta a immaginare che quella sia l'origine". Di conseguenza "verrà applicata una penale conseguente al ritrovamento del corpo estraneo".

Scavuzzo ha anche ricordato che il fornitore in questione ha un contratto avviato nel 2021, che scadrà a dicembre 2023. Ogni giorno produce 5mila chili di pane per le scuole milanesi, equivalenti a 100mila panini al giorno. "Nell'intero periodo di fornitura - ha spiegato Scavuzzo - ha prodotto 900mila chili di pane pari a circa 40 milioni di panini senza mai riscontrare non conformità degne di nota".

Forse innalzati protocolli sicurezza

Ma, al di là della penale, quali saranno le risposte del Comune di Milano? In primo luogo, secondo quanto detto dalla vice sindaca, una valutazione "se e come innalzare i protocolli di sicurezza che, già oggi, risultano tra i più stringenti nel mondo della ristorazione collettiva". In secondo luogo una commissione in consiglio comunale "sui sistemi di controllo sviluppati in questi anni", proposta questa subito accolta da Marzia Pontone, presidente della commissione educazione, esponente della Lista Sala.