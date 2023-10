Un'altra vittima del molestatore in monopattino: condannato a 3 anni

Era già stato condannato per abusi su quattro donne, il violentatore seriale che girava in monopattino. Ora il quinto caso e non solo. Una seconda condanna per il 22enne che ha molestato per mesi donne tra i 19 e i 33 anni a Milano in zone centrali.

Usava un monopattino elettrico per aggredirle mentre uscivano dalla palestra o passeggiavano in città. A volte anche mentre erano al telefono. Le costringeva a subire atti sessuali e poi scappava a bordo del mezzo. Grazie anche alla raccolta di video delle sorveglianze nei luoghi in cui colpiva, il ragazzo è stato riconosciuto dalle vittime. I fatti si sono svolti tra maggio e giugno 2022. Ad agosto dello stesso anno, dopo il processo abbreviato, il molestatore era stato condannato a 6 anni e 10 mesi da scontare ai domiciliari. Un anno dopo, la seconda condanna per una quinta vittima aggredita nello stesso modo: 3 anni e 2 mesi. E non solo abusi.

Il 22enne è stato accusato anche di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Su questo è intervenuta anche la procura per i minorenni perché, secondo quanto emerso, il reato sarebbe stato commesso anche quando il giovane non aveva ancora 18 anni.

Il vizio di mente

Sia per i primi quattro casi, sia per il quinto, al 22enne è stato riconosciuto il vizio parziale di mente, dopo perizia psichiatrica. Interrogato dal gip Crepaldi, il ragazzo aveva sostenuto di non ricordare precisamente le sere degli abusi perché sotto effetto di alcol e psicofarmaci.

I casi

Il 20 giugno 2022 il molestatore avrebbe seguito per diversi metri a bordo del monopattino una 23enne, appena uscita da una palestra di viale Toscana, e l'avrebbe aggredita. Poi il 14 giugno in via Vallarsa ai danni di una 20enne che stava parlando al cellulare anch'essa aggredita alle spalle. Una 33enne ha subito violenze con lo stesso schema in via Ripamonti il 27 maggio. E lo stesso giorno una 29enne è stata aggredita mentre rincasava, vicino Porta Romana.