Come sta Vittorio Emanuele Parsi, operato d'urgenza al cuore

Vittorio Emanuele Parsi si trova ancora all'ospedale di Treviso, ma sta meglio: ora lo attende un periodo di riabilitazione. Lo ha reso noto lui stesso. Il docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano, 62 anni, è ricoverato dal 27 dicembre 2023: si trovava a Cortina d'Ampezzo per un incontro quando ha accusato un malore. È stato portato prima all'ospedale di Cortina, poi a quello di Belluno e infine a Treviso, dove il 28 dicembre è stato operato all'aorta.

Dopo l'intervento, Parsi è rimasto in terapia intensiva e la famiglia ha preferito mantenere il riserbo sulle sue condizioni. Ora il docente ha 'rotto il silenzio' e reso noto che inizierà un "lungo periodo riabilitativo". Parsi ha ringraziato "i professionisti che hanno contribuito a salvarmi la vita" e coloro che, in queste settimane, lo hanno sostenuto, a cominciare dalla famiglia: "Siete stati decisivi".

Classe 1961, torinese di nascita, Parsi si è laureato in Scienze politiche alla Cattolica di Milano. Tra i suoi incarichi, è membro del consiglio consultivo del Center for Diplomacy and Strategy alla London School of Economics. È editorialista del Foglio, e in passato ha collaborato con svariati quotidiani. Spesso è ospite di trasmissioni televisive di approfondimento e di attualità.