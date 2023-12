Malore per Vittorio Emanuele Parsi: operato d'urgenza, è grave

È in gravissime condizioni Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Il docente ha accusato un malore mercoledì sera mentre si trovava a Cortina d'Ampezzo e ora si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Treviso, dopo un intervento al cuore, in prognosi riservata.

Secondo quanto si apprende, Parsi ha sentito un dolore al petto ed è stato inizialmente trasportato all'ospedale Codivilla di Cortina d'Ampezzo e, da lì, trasferito prima a Belluno e poi a Treviso. Si trovava a Cortina per partecipare, nel pomeriggio, a un incontro nell'ambito della rassegna 'Una montagna di libri' all'Alexander Girardi Hall, dove aveva parlato del suo ultimo libro, 'Madre Patria'.

Nato a Torino nel 1961, Parsi si è laureato in Scienze politiche alla Cattolica di Milano. Tra i suoi incarichi, è membro del consiglio consultivo del Center for Diplomacy and Strategy alla London School of Economics. È editorialista del Foglio, e in passato ha collaborato con svariati quotidiani. Spesso è ospite di trasmissioni televisive di approfondimento e di attualità.