Vittorio, il giovane poliziotto trovato morto sugli scogli. Aperta un'inchiesta

Il motorino in strada, lo zainetto con la macchina fotografica a poca distanza dal costone e il suo corpo sugli scogli, ormai privo di vita. È stato trovato morto giovedì mattina Vittorio Infante, il poliziotto di trentuno anni che era ufficialmente disperso da mercoledì sera a Lampedusa. L'allarme era partito quando l'agente non si era presentato in servizio all'hotspot per migranti di contrada Imbriacola, dove era giunto una settimana fa aggregato dalla Questura di Napoli. Le ricerche in serata e nalla notte non avevano dato esito, mentre in mattinata è arrivata la tragica conferma del decesso.

Originario di Avellino, grande tifoso della squadra della sua città e appassionato di calcio, Vittorio era entrato in polizia oltre otto anni fa e Milano era stata la sua prima destinazione. Dopo i primi passi mossi nell'ufficio del personale, era approdato alla Scientifica, guadagnando i gradi di assistente scelto. In via Fatebenefratelli - dove non era difficile incrociarlo nei corridoi "accompagnato" dall'immancabile battuta sull'Avellino - tanti lo ricordano come un ragazzo buono, solare, di una gentilezza quasi antica. A maggio l'arrivederci al capoluogo lombardo e il trasferimento alla Questura di Napoli, prima della partenza per Lampedusa.

Sulla sua morte è stata già aperta un'inchiesta della procura di Agrigento, cui spetterà il compito di ricostruire con precisione l'accaduto, anche se la pista privilegiata al momento è quella dell'incidente. I punti di partenza saranno proprio il motorino del 31enne e lo zaino con la macchina fotografica, trovati a poca distanza dal luogo della tragedia. Non è escluso che Vittorio possa essersi sporto eccessivamente per ammirare lo scenario del costone di Ponente per poi cadere da un'altezza di 140 metri. Un volo nel vuoto che non gli ha lasciato scampo.